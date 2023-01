27 prostituées de nationalité étrangère arrêtées : La gendarmerie nettoie l'île de Ngor

27 prostituées de nationalité étrangère arrêtées

La gendarmerie a effectué une descente musclée, sur l'île de Ngor, pour faire le grand ménage, selon une source de Seneweb.





Ainsi, les éléments de la compagnie de gendarmerie de Dakar, renforcée par une cellule du GIGN et de quatre équipes de chiens spécialisés dans la recherche de stupéfiants, ont effectué, le 22 janvier 2023, entre 17 h et 19 h, une opération de sécurisation sur cette île.





58 individus, dont 27 prostituées, interpellés