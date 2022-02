30 tonnes de ciment à chaque lion : La fumisterie de Youga SOW, DG de la SOCOCIM

Un vrai geste à ranger dans la catégorie de la fumisterie. Du pur « samba Mbayane ». Les populations de Rufisque savaient depuis longtemps que le Dg de la Sococim ne les portait pas dans son cœur, mais elles ignoraient que Youga Sow pouvait faire dans la fumisterie. Et être généreux à l’endroit de gens… qui n’ont jamais été demandeurs. Figurez-vous en effet que le PDG de la 1ère cimenterie du pays n’a rien trouvé de mieux qu’afficher une générosité inconnue chez lui en direction…des Lions de la Téranga ! Il a donc offert à chacun d’eux 30 tonnes de ciment.



Une manière pour lui, d’après certains sites, de participer à la future construction de la cité des Lions de Diamnadio. Au prix actuel du sac de ciment, autant dire que le brave Youga Sow donne l’impression d’offrir de la charité à des multimillionnaires alors pourtant qu’il ignore royalement les mains tendues de pauvres mendiants qui se bousculent devant lui ! En effet, au même moment, toutes les écoles primaires non pas de Rufisque ville ou département, mais celles qui se trouvent juste au pied de sa cimenterie (des quartiers Gouye Mourides, Arafat, Colobane, Thiawlène, Mérina, Lendeng…) sont dans une décrépitude innommable. La quasi-totalité de ces écoles vétustes ont des environnements dangereux pour les élèves et les enseignants.



Ces derniers subissent des agressions quotidiennes et se voient dévaliser le peu de matériel pédagogique qu’ils ont puisque certaines de ces écoles n’ont plus de murs de clôture. La situation est tellement critique que le directeur de l’école élémentaire de Thiawlène, Souleymane Diouf, a lancé via le Témoin un à appel à l’aide pour la réhabilitation de son école qui a eu comme 1er directeur feu Kéba Mbaye. D’ailleurs, la Fondation Kéba Mbaye par le biais d’un certain M. Diallo s’est déjà signalée pour s’enquérir de la situation. Pourtant ce même directeur Souleymane Diouf a eu à interpeller la Sococim, mais il n’a jamais eu de réponse positive de l’usine de Youga Sow. Si Rufisque subit les nuisances de la Sococim, elle n’a jamais bénéficié d’une quelconque considération de la cimenterie surtout depuis que Youga Sow a été nommé Dg, puis PDG, par la famille française Vicat, propriétaire de l’usine.



La Responsabilité sociétale d’entreprise (RSE) de l’usine tourne autour d’un foyer culturel Cercle Maurice Guèye qui n’a pas aucune utilité pour les Rufisquois. Dans la ville coloniale, on pourrait difficilement montrer une réalisation majeure à l’actif de la cimenterie. La grande mosquée de Keury Sow datant de 1840, la 2ème grande mosquée du Sénégal après Pire menace de s’effondrer. La promesse présidentielle de réhabilitation est encore attendue. La Sococim pouvait bien le faire. Mais comme Youga Sow n’aime pas Rufisque et Bargny… Il est vrai qu’en offrant 30 misérables tonnes à des footballeurs riches qui n’en ont guère besoin, Youga Sow espère surtout un retour sur investissement…médiatique !



Le Temoin