3ème VAGUE COVID-19 : Nouveau plan de contingence du Port autonome de Dakar

Face à la recrudescence des cas positifs à la Covid-19 liée à la 3ème vague Le Directeur Général du Port autonome de Dakar Aboubacar Sédikh Béye a décidé de mettre en place un plan de contingence plus rigoureux qui tourne autour de mesures suivantes :





1-Réaménagement temporaire des horaires de travail en rapport avec la Direction des ressources humaines





2-Conservation du personnel minima pour les structures à forte concentration humaine





3-Favorisation du télétravail et des call-conférences





4-Transmission et traitement du courrier via Maarch courrier





5-Restriction des visites privées et des réunions non indispensables





6- Systématisation du travail de sensibilisation par le médecin d’entreprise





7- Appropriation du dispositif de communication de crise mis en place par la CQHSE sur le portail.

Pour rappel, en mars 2020, date du premier cas de covid-19, au Sénégal et des mesures prises par le président de la République dans le cadre de la riposte, la Direction Générale du Port Autonome de Dakar avait mis en place une stratégie interne et externe pour répondre à l’appel de M le Président de la République dans le cadre du Fonds covid-19.





Ce nouveau plan de contingence est ainsi, le deuxième du genre pris par le Directeur Général du Port autonome de Dakar.





En effet, en mars 2020, la Direction Générale avaitlancé un dispositif axé sur deux orientations. La première fut articulée autour d’une vaste campagne de sensibilisation au profit du personnel et une communication hors médias. Dans ce cadre, aucun moyen de protection n’a été laissé au hasard (alcoolgels, mouchoirs, masques, thermo flashs, affiches…). Cette démarche s’explique par le caractère hautement stratégique et sensible du Port de Dakar qui prend en chargeplus de 90% des échanges commerciaux du pays.





Le plan de contingence de mars 2020 avait considérablement renforcé la capacité de résilience de l’entreprise au plan interne, alors quela stratégie externe avait été axée à la fois, sur une contribution significative du Port de Dakar au Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19, appelé FORCE-COVID 19, installé par le Président MackySall et sur l’opération « Takkal sa masque » organisée en partenariat avec la SENELEC et ayant permis la distribution de 150.000 masques et des flyers de sensibilisation à travers la ville de Dakar.