[Vidéo] 463 individus interpellés à Dakar: Le bilan chiffré de l'opération combinée Police-Gendarmerie

Opération de sécurisation mixte, Police, Gendarmerie

Suite à une série d'actes de délinquance notés à Dakar, la police et la gendarmerie mutualisent leurs forces pour mettre fin au sentiment d’insécurité qui plane sur la capitale sénégalaise. Ainsi le contrôleur Général, Modou Mbacké Diagne, Directeur Général Adjoint de la Police Nationale, le commissaire divisionnaire Ibrahima Diop Directeur de la Sécurité publique ( DSP) et le Lieutenant-colonel Abdou Mbengue, commandant de la Légion ouest de la gendarmerie, entre autres, ont maillé les "quartiers chauds" au cours d'une opération de sécurisation mixte.









La large opération des forces de sécurité et de défense a permis de nettoyer la capitale sénégalaise dans la nuit du samedi au dimanche. A l'issue de cette descente musclée, les policiers et les gendarmes ont interpellé 463 personnes dont 325 pour vérification d'identité, 77 pour ivresse publique et manifeste , 07 pour détention et usage de cannabis, 03 pour usage de produits cellulosiques, 02 pour trafic de haschich, 04 pour offre et cession de chanvre indien, 02 pour vol, entre autres.





Un gang de malfrats démantelé





Également, un gang de malfrats a été démantelé au cours de cette opération de sécurisation mixte. Ainsi 04 individus ont été interpellés pour association de malfaiteurs, vol commis la nuit avec usage de moyen de transport, d'après des sources de Seneweb.





La quantité de drogue saisie





Très engagés dans la traque contre les délinquants, les criminels, entre autres malfaiteurs, les forces de sécurité et de défense ont fait une belle prise : 2,375 kg et 27 cornets de cannabis, 7 kepas haschich et 10 comprimés.





93 véhicules et 156 motos mis en fourrière