[Focus ] 5 mariages, une vie de luxe, déboires judiciaires… : Nabou Dash, une intimité sur la toile !

Nabou Dash, une intimité sur la toile !

A peine un mois après son mariage, le cinquième au compteur, Nabou Dash « refuse » de quitter la toile. Avec des sorties incendiaires, devenues virales, à l’encontre de son ex-époux et de sa propre mère, elle continue de défrayer la chronique grâce à son jeu favori : être la risée des réseaux sociaux.





Nabou Dash. Ce nom est pratiquement sur toutes les lèvres. Seynabou Kébé à l’état civil, cette dame, « influenceuse », est au-devant de la scène médiatique, et particulièrement des réseaux sociaux, depuis quelques jours. Arrêtée par la police suite à deux plaintes de sa mère et de son ex-époux, Yaram Mbergane, elle a été acheminée manu militari par les éléments de la Division spéciale de la cybercriminalité à l’hôpital Fann de Dakar pour un examen de ses facultés psychiques. Lequel a d’ailleurs révélé que Nabou Dash « a une humeur instable, une exaltation psychique », concluant à « l’hypothèse d’un trouble bipolaire en phase d’excitation ». Par conséquent, elle doit « impérativement suivre un traitement psychiatrique adapté pour recouvrer une stabilité psychique ».





Mais c’est quoi un trouble bipolaire ? D’après un spécialiste contacté par Seneweb, « c’est une maladie psychiatrique chronique caractérisée par des troubles récurrents de l’humeur, elle était appelée auparavant psychose maniacodépressive ». Notre interlocuteur, qui ne souhaite pas commenter l’affaire dite « Nabou Dash », de préciser, dans la foulée, que « Chez les personnes malades, l’humeur évolue typiquement selon deux phases (d’où le terme "bipolaire"), qui surviennent en alternance : épisode(s) maniaque(s) ou hypomaniaque(s) (exaltation de l’humeur, agitation psychomotrice) et épisode(s) dépressif(s) avec des intervalles de rémission ».





Les causes exactes de cette maladie, appelée également « maniaco-dépression » ou « psychose maniaco-dépressive », restent inconnues, à ce jour, mais, explique-t-il, « une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux, et d’une altération de la structure et de la chimie du cerveau pourraient jouer un rôle ».





« Je ne veux pas tomber enceinte…»





Il y a un mois, (le 17 juillet 2022), Nabou Dash fêtait en grande pompe son cinquième mariage. Mais, l’union n’a duré que le temps d’une rose. En effet, depuis l’annonce de son divorce, l’influenceuse s’est métamorphosée. Connue pour ses ‘’lives’’ sur les réseaux sociaux où elle affiche sa vie, sa joie de vivre et son succès, elle proférait des insultes à tout-va, n’épargnant pas les membres de sa famille. D’ailleurs, c’est pour des faits similaires qu’elle a fait l’objet d’une plainte pour injures. Mais l’homme d'affaires Yaram Mbergane n’est pas le seul époux de la business woman.





Le 2 mai 2021, un certain Monsieur Fall devenait l’heureux élu, avant de « partir » quelques mois plus tard. Avant lui, elle a eu à contracter trois autres mariages. Mais, la dame n’a qu’un seul enfant et il est issu de sa première union. La raison ? Elle évoque un choix personnel. « Cinq mariages, un enfant. Je regarde où je fais mes enfants. Je ne suis pas stérile. Je ne prends pas l’engagement d’avoir un enfant avec une personne naïve. Je ne tombe pas enceinte parce que j’utilise des méthodes contraceptives. Mon premier enfant je l’ai eu avec mon premier mari. On s’est séparé parce que nous n’étions pas en phase sur le nom de l’enfant. C’est pour cela que j’ai demandé le divorce », déballait-elle dans une de ses vidéos pour répondre à ses détracteurs qui la taxent de stérile.









« Je me suis refait les dents, la poitrine, les yeux...»





Ce qui est constant chez Nabou Dash, c’est son amour de la belle vie. Celle qui voulait être la « Nabilla Benattia » du Sénégal, -du nom de la célèbre personnalité médiatique française d’origine algérienne-, aime croquer la vie à pleines dents. C’est en tout cas ce qu’elle n’a cessé de faire montre et confirmé par le psychiatre de l’hôpital Fann qui a affirmé, dans son rapport, que l’influenceuse présente un cas « excentrique, un discours prolixe centré sur des idées de grandeur et de richesse » et « fait toujours état de sa richesse pas plus tard que la veille de son interpellation, elle parlait de ses comptes bancaires dans toutes les banques du pays et de sa revanche sur la pauvreté qu’elle a connu en France en tant qu’étudiante étrangère ».





En tout état de cause, ses mariages Vip se suivent et se ressemblent : à chaque fois, elle expose ses bijoux en or, ses billets en euro qu’elle distribue à ses invités, le tout dans une ambiance folle.





Mais malheureusement, elle finit toujours par divorcer au bout de quelques mois. Même si, elle ne semble jamais perdre de temps pour trouver à nouveau chaussures à ses pieds. Tout cela, se glorifie-t-elle, elle le doit à ses formes généreuses qu’elle expose souvent sur les réseaux sociaux. Pour attirer une proie ? Son corps, elle y tient. D’ailleurs, Nabou Dash assume faire recours à la chirurgie esthétique. Dans un entretien avec Igfm, en février 2021, la jeune dame affirmait avoir subi des opérations chirurgicales pour modifier sa plastique en vue de garder son état. « Je me suis refait les dents, la poitrine, les formes et même les yeux, et j’assume », disait-elle.