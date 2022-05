72 individus interpellés à Touba: La police nettoie les zones criminogènes

Intraitables avec les délinquants, les éléments du commissariat spécial de Touba et ceux de ses secondaires ont mené une descente inopinée dans les zones criminogènes.



Ainsi les hommes du commissaire Diégane Séne ont investi plusieurs localités notamment " Mbar ya", bountou Pikine ( à Touba ), gare boumag et le Rond reliant Mbacké et la cité religieuse.



Au cours de cette opération de sécurisation axée sur des patrouilles, les policiers ont interpellé, hier mercredi, 72 personnes dont 03 pour detention et usage de chanvre indien , 01 pour detention et cession de chanvre indien selon des sources de Seneweb.



A noter que le commissariat spécial de Touba, le poste de Gouye-Mbind et le commissariat de Ndamatou ont mutualisé leurs forces pour assainir les zones criminogènes de Touba.