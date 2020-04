750 Sénégalais bloqués à l’étranger

Avec la fermeture des frontières dans ce contexte pandémie du Covid-19, plus de 750 Sénégalais sont bloqués à l’étranger. rapporte Le Quotidien qui cite des sources du ministère des Affaires étrangères.Dans le détail, ils sont répartis comme suit : en Europe, ils sont 314, dont 237 en France, 31 au Portugal, 30 en Turquie, 10 en Espagne et 06 en Italie.La deuxième région qui enregistre le plus de ressortissants retenus, reste l’Afrique avec 278. Au Maroc, au-delà des 172 déjà rapatriés par vol spécial, la mission diplomatique fait état de 149 encore bloqués. Le reste se trouve au Togo (28), au Nigéria (46), au Burkina Faso (22), au Bénin (13), au Niger (09) en Mauritanie (8) et au Ghana (3).En Amérique, les ressortissants sénégalais concernés s’élèvent à 50 aux États-Unis, alors qu’ils sont 74 en Asie parmi lesquels 59 aux Émirats Arabes Unis et 15 en Inde. Les compatriotes sont pris en charge dans les ambassades et consulats du Sénégal.