8 tonnes de fer volées à l'usine Zénith : La police de Jaxaay arrête 4 malfaiteurs, dont 2 vigiles

L'usine Zénith sise à Kounoune, a été victime d'un rocambolesque vol. Deux vigiles auraient réussi à dérober 8 t de fer à béton. Le duo incriminé a commis les services d'un chauffeur pour écouler la marchandise volée auprès de leur receleur. Ces quatre personnes incriminées ont été arrêtées par les éléments du commissariat de Jaxaay. Retour sur le film du démantèlement de cette mafia.



Une belle prise ! Le commissariat de Jaxaay a procédé à la saisie d'une importante quantité de fer à béton qui a été volée à l'usine Zénith de Kounoune. Les hommes du commissaire Youssoupha Thioub ont réussi ce coup de filet suite à l'exploitation d'un renseignement.



Comment le gang est tombé



Tout est parti lorsque les limiers ont été informés du déchargement d’une importante cargaison de fer à béton dans une parcelle clôturée de l’Unité 11 des Parcelles-Assainies de Rufisque 1 (Keur Massar). Suite à une longue planque, les policiers de Jaxaay ont constaté de visu les agissements de deux suspects. Ces derniers étaient en train d'embarquer le butin à bord d’un camion pour l’acheminer dans la quincaillerie de leur receleur à Tivaouane Peulh.



Après deux déchargements, les hommes du commissaire Thioub sont sortis de leur cachette et ont interpellé le chauffeur T. M. et le gérant de la quincaillerie I. Ndiaye.



Sous le feu roulant des questions des enquêteurs, le duo incriminé a fini par avouer que le fer à béton a été dérobé à l'usine Zénith sise à Kounoune, selon des sources de Seneweb.



La poursuite des investigations a permis aux limiers de mettre la main sur deux vigiles en service à l'usine où a été commis le vol. Il s'agit d'A. Guèye et d'A. B. Diané qui auraient reconnu avoir dérobé 8 t de fer à béton au préjudice de leur employeur.



Les deux vigiles et le chauffeur T. M sont placés en garde à vue depuis hier dimanche, pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage de moyen roulant et à l’occasion du service. Le gérant de la quincaillerie, I. Ndiaye, est poursuivi pour recel de biens volés.



Le directeur de l'usine, quant à lui, a demandé la restitution de ses biens volés. Les proches des mis en causes auraient supplié le plaignant de ne pas se constituer partie civile.



Malgré tout, les quatre personnes incriminées seront présentées devant le procureur de la République, demain mardi, selon nos sources.