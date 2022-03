[Vidéo] A la découverte des éléments français au Sénégal (EFS)

à la découverte des éléments français au Sénégal (EFS)

Implanté au Sénégal depuis le 1er août 2011, les éléments français au Sénégal (EFS) sont composés de plus 500 militaires et civils. Les EFS se définissent non pas comme une « base militaire française » mais un « pôle de coopération » à vocation régionale.





Ainsi, cette entité accompagne les 15 armées de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dans la formation de leurs troupes. A cet effet, les éléments français au Sénégal ont ouvert leurs portes ce jeudi 24 février à la presse.





L’objectif de cette rencontre était de faire le point sur les opérations militaires effectuées au Mali mais aussi de mettre l’accent sur les formations dispensées sur les lieux au profit des armées partenaires.