À peine renforcées par le Khalife: La police et la gendarmerie intepellent 30 individus à Touba et Mbacké

Suite à la confiance portée par Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, sur la police et la gendarmerie pour assurer la sécurité dans la capitale du mouridisme, les éléments de la Compagnie de gendarmerie de Touba, ceux du commissariat Spécial de cette ville et ceux du commissariat urbain de Mbacké ont mis les bouchées doubles.





Quelques heures après la dissolution de Xudamul xadim et Safinatoul Amane, les limiers et les pandores ont mutualisé leurs forces dans la nuit du mardi au mercredi. Ainsi une opération de sécurisation mixte police-gendarmerie a été organisée à Touba et Mbacké de 20h à 05h du matin, selon des sources de Seneweb.





Au cours de ce ratissage au niveau des zones criminogènes, les hommes du Capitaine Wade, commandant de la compagnie de gendarmerie de Touba, ceux du commissaire Diégane Séne, chef de service du commissariat spécial de la ville sainte et leurs collègues du commissariat urbain de Mbacké sous la direction du commissaire Salif Camara, ont interpellé 30 individus dont 26 pour vérification d'identité, 3 pour ivresse publique et manifeste et 1 pour nécessité d'enquête, selon des informations de Seneweb.