AAR SÉNÉGAL condamne les "arrestations arbitraires" et exige la lumière après la mort d'un manifestant

La coalition Aar Sénégal dit condamner les actes de violences sur des citoyens lors de la marche annoncée ce vendredi par la coalition Yewwi Askanwi et réprimée par les forces de l'ordre. Thierno Bocoum et Cie regrettent qu'il y ait mort d'homme comme lors des émeutes de mars 2021. Dans un communiqué de presse reçu, il exige par ailleurs la lumière sur les circonstances de cette mort ainsi que toute la lumière sur les morts de mars 2021. Un texte que nous vous livrons in extenso.





Les manifestations de ce vendredi 17 juin 2022 ont conduit, une fois de plus et de trop, à la mort d'un jeune Sénégalais. AAR SÉNÉGAL s'incline devant la mémoire de cet adolescent et présente ses condoléances à la famille éplorée.





AAR SÉNÉGAL exige que la lumière soit faite sur ce décès et sur les précédents survenus en mars 2021.





AAR SÉNÉGAL condamne les arrestations arbitraires lors de la manifestation de la coalition YAW de ce vendredi 17 juin 2022.





AAR SÉNÉGAL note que le fait d’assiéger, sans décision de justice, les domiciles d’opposants à son régime est un précèdent dangereux pour notre démocratie.

La liberté de circuler est garantie par la constitution sénégalaise. Le régime de Macky Sall ne peut la priver à aucun compatriote sénégalais.





AAR SÉNÉGAL regrette la prise en otage du pays par deux coalitions BBY et YAW dont les deux listes nationales devaient être déclarés irrecevables au regard des dispositions pertinentes de la loi.