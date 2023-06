Abdou Diallo : « J’ai peur de la direction que nous prenons... »

Ousmane Sonko a été condamné à deux ans de prison pour « corruption de la jeunesse », hier, jeudi. Juste après cette décision, de violents heurts ont éclaté entre les partisans du chef du pastef et les forces de sécurité et défense faisant un bilan macabre de 9 morts. Face à cette situation, Abdou Diallo, le défenseur international senegalais a affiché son inquiétude sur Twitter.







L'intégralité du Post





"Des vies sont en jeu !





Dire soutien au peuple sur des réseaux qui ne fonctionnent même plus au Sénégal n’a plus de sens aujourd’hui. Le sang coule à flot et la situation se dégrade, il faut que ceux qui peuvent régler les choses le fasse au plus vite indépendamment des opinions personnelles.





Chaque mot compte et je n’encourage pas les gens à réagir d’une manière ou d’une autre (ce n’est pas mon rôle) mais j’entends leur désir de comprendre la justice pour ensuite l’accepter. J’ai peur de la direction que nous prenons et j’espère qu’une issue juste est possible.





J’attendais le procès pour la grosse affaire qui secoue le Sénégal dans l’espoir d’enfin y voir clair. Et finalement, c’est tout l’inverse. Je n’y comprends rien alors que c’est tout ce que je demande à l’instar de beaucoup de concitoyens."