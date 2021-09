Abdoulaye Daouda Diallo précise : «Nous ne travaillons pas à faire baisser les prix, mais... »

L’Etat du Sénégal ne travaille pas à faire baisser les prix des produits de masse, mais à les « maintenir » afin qu’ils ne connaissent pas une nouvelle hausse. C’est ce qu’a déclaré, ce jeudi, le ministre des Finances et du Budget. Lors d’une conférence de presse co-animée avec sa collègue du Commerce et des Pme, Aminata Assome Diatta, sur la question, Abdoulaye Daouda Diallo déclare ceci : « Je tiens à préciser que nous ne travaillons pas à faire baisser les prix, mais faire simple afin de les maintenir comme ils sont actuellement, ou en tout cas faire de sorte qu’ils n’augmentent pas ».



Car, ajoute le ministre des Finances et du Budget, « ce qui se passe, c’est que la situation du monde actuel est extrêmement difficile. Aujourd’hui, tous les pays sont en proie à une hausse généralisée des prix ».



Il a, toutefois, indiqué que dans le cadre des importations, « il y a un renchérissement du fuel, ce qui fait que le prix du fret a fortement augmenté (et) certains importateurs ont même répercuté cela sur les prix, les multipliant par trois ou quatre ».