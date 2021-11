Aboubacar Sédikh Béye lance une Nouvelle convention collective pour les travailleurs du Port autonome de Dakar

Le directeur général du Port autonome de Dakar Aboubacar Sédikh Bèye installe ce jeudi le comité ad hoc chargé d’élaborer une nouvelle Convention collective des travailleurs du Port autonome de Dakar.





La dernière convention collective des travailleurs du Port autonome de Dakar date de 2004. Elle a été signé sous l’égide de l’ancien directeur général Bara Sady.





Dans une note adressé ehier à l’ensemble des travailleurs du Port autonome de Dakar, le Directeur général Aboubacar Sédikh Bèye que la cérémonie de ce jeudi participe à asseoir les bases de la concertation et du Dialogue permanent, gages de stabilité et de paix sociale, au sein de l’entreprise et tenant compte de l’importance de la convention collective dans ce processus. Il a alors un avis favorable au démarrage des travaux portant révision de l’actuelle convention collective qui, certes, a le mérite qui est le sien, mais, mérite d’être mise à jour au regard, des grandes évolutions qu’a connu le Port autonome de Dakar au cours de ces dernières décennies, mais aussi et surtout celles en cours.





Le contexte de la mise en place d’une nouvelle convention est axé sur la mise en œuvre des projets structurants orientés vers le Plan stratégique de développement adopté en juin 2018 et le plan de transformation y afférent, porteurs à la fois d’espoir et d’espérance, pour le pays en général et en particulier, pour les travailleur(e) s du PAD.





L’ambition est de faire du Port Autonome de Dakar, un des moteurs de l’émergence Sénégal. En outre, la construction du nouveau port de Ndayane et la volonté du Président de la République de placer dorénavant, la gestion des ports secondaires du pays, sous l’autorité du Port Autonome de Dakar,augurent une nouvelle ère qui, devra permettre au Port de Dakar, de jouer les premiers rôles dans la transformation structurelle de l’économie de notre pays. Et surtout de faire du Port de Dakar un outil de performance et le levier du développement économique et social du Sénégal, conformément aux exigences du Plan Sénégal Émergent » en sus, de « faire de la SONAPAD, le moteur du Plan Sénégal Émergent à l’horizon 2035 » Il faut alors absolument une convention collective à la dimension des attentes des travailleurs, qui soit capable de porter le changement de paradigmes indispensable pour l’atteinte de nos objectifs communs.





Le plan stratégique (2019-2023) à travers son plan de transformation en cohérence avec le PSE, se fixe, les objectifs, ci-après:





Améliorer la fluidité du trafic ;

Accroître la rentabilité financière de 3% à 15% ;

Améliorer de 39 points le Net Promotor Score(NPS) ;

Faire 100 Milliards de chiffres d’affaires.





Dans ce cadre, des projets structurants sont conçus et sont en cour de mise en œuvre, ils constituent des leviers de la transformation de l’économie maritime et permettront au port de réaliser son ambition de contribuer qualitativement à l’émergence économique du Sénégal par une participation de 2 à 3 points au PIB :





Le Port de Ndayanne et la Zone Industrielle Portuaire (ZIP) ;

Le Guichet Unique Portuaire Electronique ;

Le Port sec de Pout ;

La Base logistique pétrolière et gazière et le terminal support logistique activités pétrolières et gazières ;

En outre, le contexte est par ailleurs, marqué par le lancement de l’APE qui a permis au Port de mobiliser 60 Milliards de FCA dédiés à l’aménagement de la ZIP de port de Ndayane.





APPEL DU DG ABOUBACAR SEDIKH BEYE





« Chers travailleurs, les enjeux de l’exercice, que je vais officiellement lancer, ce jeudi 04 Novembre 2021, sont d’une importance capitale pour l’avenir de notre entreprise, en ce sens qu’ils, vont largement contribuer à tracer la voie à suivre et la conduite à tenir aussi bien pour les partenaires sociaux et leurs mandants que, pour la Direction Générale et ses collaborateurs.Pour ma part, j’estime que, dans un élan, d’ouverture d’esprit et de démarche inclusive, ces enjeux sont à notre portée. Nous nous doterons, j’en suis convaincu, d’une nouvelle convention collective qui tiendra compte à la fois du changement de paradigme en cours, de la vision consistant à faire du « Port un des moteurs de l’émergence du pays » et de l’évolution du droit social Sénégalais.C’est compte tenu de tout ce qui précède, que je fais cet appel solennel à toutes les parties intéressées, afin qu’elles prennent part à l’installation du comité Ad hoc chargé de la révision de la convention collective, le jeudi 04 Novembre 2021 et d’y jouer pleinement le rôle qui est le leur dans cet important processus. Aussi, je vous invite à instaurer une liaison permanente entre, vous partenaires sociaux et vos mandants, entre les représentant(e)s de la Direction Générale et les directions sectorielles, tout au long du processus de cette révision. Je suis fondé à croire, que, la cérémonie d’installation, sera l’occasion, par ailleurs, de commencer à déblayer la méthodologie de travail, de faire la revue documentaire et des acquis, de dégager la feuille de route, entre autres.Tel est, chers travailleurs, le sens de mon appel ».







Cellule de Communication Stratégique