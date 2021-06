Abus de confiance : Mayoro Faye du Pds "grugé" de 6,5 millions FCfa par son...

Le Secrétaire général national adjoint chargé de la communication du Parti démocratique sénégalais (Pds), Mayoro Faye, et son ami Cheikh Tidiane Dia, ont été attraits, ce mardi, à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar pour une affaire d'abus de confiance portant sur 6 millions 500 mille de francs Cfa.



Que s'est-il passé? Le responsable politique, qui souhaitait s’activer dans la vente de véhicules, a contacté son voisin Cheikh Tidiane Dia. Il avait ainsi donné mandat à celui-ci de lui acheter deux véhicules de marque 308. Au bout de quelques temps, son ami lui dit que le business des véhicules ne marche pas. Sur ces entrefaites, le sieur Dia lui propose de lui acheter deux chariots élévateurs de 5 et de 7 tonnes faisant croire à M. Faye que l’activité est très rentable.



Mais, M. Dia n’a pas respecté son engagement, selon toujours le récit de la partie civile. Le plaignant avait également remis deux voitures de marque 4X4 au comparant et l'avait chargé de les vendre. Ce que ce dernier n’a pas fait.



Devant le juge, le mis en cause explique qu'avec l’argent du plaignant, il ne pouvait avoir qu’un seul chariot élévateur.

Pour ce qui est des deux véhicules, il martèle que Mayoro lui a dit qu’il ne va pas lui donner de prix, du fait de leur amitié. Il a remis, via son avocat, la somme de 3 millions de francs Cfa, tout en promettant de restituer le reste de l’argent dans un délai de 4 mois.



Reconnu coupable, le prévenu a été condamné à une peine de 6 mois avec sursis. Cheikh Tidiane Dia est également contraint d’allouer à la partie civile Mayoro Faye, la somme de 3 millions 500 mille de francs Cfa en guise de réparation du préjudice causé.