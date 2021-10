Acbep : Des primes ciblées de 800 000 Fcfa font grincer les dents du personnel

C’est la fiesta à l'Agence de construction des bâtiments et édifices publics (Acbep).



Selon Libération, le DG Hamady Dieng verse des indemnités mensuelles et individuelles de 800 000 Fcfa à 3 cadres de l’agence.



Et, cerise sur le gâteau, relate le journal, le paiement est effectué sans l’autorisation du conseil de surveillance.



Pour rappel, ces indemnités concernent les cadres nommés par décret et non par mesures internes.



Aux dernières nouvelles, le représentant du contrôle financier de la Présidence serait dans sous ses états.