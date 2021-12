Accès au service public : Goudomp, un casse-tête pour les autorités administratives

Le département de Goudomp (région de Sédhiou) est séparé du reste de la région par le fleuve Casamance. A vol d'oiseau, la capitale départementale est à 40 kilomètres. Mais pour s’y rendre en voiture, il faut parcourir 400 kilomètres en aller-retour. Cet enclavement géographique constitue un véritable casse-tête pour les autorités administratives. Le gouverneur de Sédhiou, qui accueillait ce jeudi la caravane du ministère de la Fonction publique et du renouveau du service public conduite par Mamadou Kamara Sall, a évoqué cet isolement naturel de la circonscription administrative.



Aussi, a-t-il plaidé pour l’installation d’un bureau de service public à Sédhiou et d’un point focal à Goudomp pour faire profiter la localité du service public de proximité initié par le ministère de la Fonction publique. « La gestion des carrières des fonctionnaires et des non fonctionnaires constitue une problématique surtout dans les zones enclavées » a remarqué l’autorité administrative qui s’est félicitée de l’exposition des stands. Il a renouvelé aux caravaniers tout l’engagement et la détermination de l’administration à soutenir et appuyer cette initiative salutaire pour améliorer l’accès à l’information.