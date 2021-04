Accès universel à l’électricité : Le gouvernement décroche 1640 milliards

Alors que le gouvernement tablait sur 700 milliards FCFA pour financer l’ambitieux projet d’accès universel à l’électricité de l’État du Sénégal, les intentions d’engagement des partenaires financiers sont estimées finalement à 1640 milliards FCFA, soit plus du double. C’est ce que nous apprend le quotidien L’AS dans sa livraison de ce samedi.Tirant le bilan, le ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, et sa collègue Aïssatou Sophie Gladima, chargée du Pétrole et des Énergies, ont dit leur satisfaction de voir le secteur privé national et international faire preuve d’un grand engagement dans la volonté de l’État d’électrifier tout le pays à l’horizon 2025 pour plus d’équité sociale.