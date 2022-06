Accès universel à l’électricité : Senelec et WeldyLamont font le pari de l’expertise locale dans un programme d’électrification de 500 localités

L’État du Sénégal est déterminé à atteindre son objectif d’accès universel à l’électricité à l’horizon 2025. La Société nationale d’électricité (Senelec) et WELDY LAMONT Associates ont signé un accord de financement pour l'électrification de plus de 500 localités à travers le pays. Pour la bonne marche de ce programme, Senelec et Weldy vont bénéficier de l’apport technique de 3MD Energy, entreprise sénégalaise spécialisée dans la fabrication de postes préfabriqués. Partenariat qui concrétise l’un des vœux du chef de l’État de promouvoir le contenu local.

Il s’agit ici, d’un partenariat pour la réalisation d'importants projets d'électrification prioritaires, notamment du Plan local d’électrification dans quatre (4) nouvelles Concessions d’électrification rurale (CER) et l’accès universel à l’électricité. En effet, dans le cadre du Programme d’accès universel à l’électricité fixé par l’Etat du Sénégal à l’horizon 2025, Senelec s’est vue confier quatre (4) nouvelles Concessions d'électrification rurale (CER), à savoir : la concession de Matam-Ranérou-Kanel-Bakel ; la concession de Rufisque-Thiès-Tivaouane-Bambey-Diourbel-Mbacké ; la concession de Foundiougne, et enfin, la concession de Ziguinchor-Oussouye-Bignona-Sédhiou.





Un projet estimé à 100 millions de dollars US





D’un montant total de 100 millions de dollars US, ce projet dont la durée est de 36 mois, va toucher 456 localités en milieu rural et 98 en milieu périurbain. Il consiste à la fourniture, le transport, la construction de lignes et l’électrification de localités dans le cadre dudit programme. En outre, le projet assurera, dans son périmètre, les branchements des clients sur le réseau basse tension ainsi que l’installation intérieure domestique des ménages.





De manière détaillée, le projet prévoit, entre autres, la fourniture et pose de 120 km de réseau souterrain HTA ;la télé-conduite de 100 équipements de poste ; la fourniture et pose de 617 km de lignes aériennes moyennes tensions (HTA) ; la fourniture et pose de 1646 km de réseau aérien BT ; le branchement basse tension de 19 200 ménages ; l'équipement intérieur domestique de 19 200 ménages ; la fourniture et pose de 72 systèmes « mini-grid » solaires ; la fourniture et la pose de 150 Postes préfabriqués HTA/BT.





L’appui technique de 3MD Energy, entreprise 100% sénégalaise





Dans la volonté de concrétiser la promotion du contenu local, cher au Président MackySall, le projet va enrôler deux entreprises sénégalaises dont 3MD Energy. Pour sa bonne réalisation, Senelec et Weldy s'appuient sur l’expertise technique de cette entreprise 100% sénégalaise et pionnière dans la confection et la distribution de matériels électriques. En effet, c’est cette société d'ingénierie qui va confectionner les postes préfabriqués essentiels à la fourniture d’énergie. Au total, 150 postes préfabriqués seront déployés dans les zones ciblées dans le cadre de ce projet d’électrification. Dans un contexte mondial marqué par un ralentissement des importations, la Senelec a misé sur l’expertise locale dans ce volet du programme.





Les postes préfabriqués sont fabriqués par des Sénégalais ici au Sénégal





Ainsi, le Dg de 3MD Energy a exprimé sa joie et ses remerciements pour avoir fait contribuer des entreprises sénégalaises au développement du pays. « Nous lui disons que nous sommes fiers aujourd’hui de pouvoir trouver la partie des postes préfabriqués de ce projet », s’est réjoui Momar Diouf. Avant d’ajouter que ces postes sont fabriqués par des Sénégalais ici au Sénégal. Ce qui montre, pour lui, la volonté de Senelec de « mettre en œuvre la politique du président de la République du Sénégal de créer un secteur privé national fort et de développer l’expertise locale ».





« Participer à l’atteinte de l’objectif d’accès universel à l’électricité en 2025 avec un taux de 100% »





La réalisation dudit projet, selon la Senelec, permettra d’augmenter le taux d’électrification des ménages ruraux et périurbaines ; de participer à l’atteinte de l’objectif d’accès universel à l’électricité en 2025 avec un taux de 100% ; d’avoir une meilleure souplesse d’exploitation ; de sécuriser l’alimentation des clients et de développer les ventes de Senelec.





« Nous sommes sûrs que ces jeunes entrepreneurs sénégalais vont répondre pleinement aux attentes de Weldy Lamont »





Le Directeur général de Senelec, pour sa part, s’est dit confiant. « Le patriotisme économique ne se décrète pas, il se construit pas à pas, et nous sommes sûrs que ces jeunes entrepreneurs sénégalais vont répondre pleinement aux attentes de Weldy Lamont dans le cadre de ce projet pour le bénéfice des populations sénégalaises. Messieurs, du courage ! », a souligné Pape Mademba Bitèye. Qui rassure que « toutes les mesures seront prises par la société nationale d’électricité pour assurer un déroulement sans faute de cet important projet qui entre en droite ligne de la stratégie entrepreneuriale pour les 5 prochaines années ».





Dans ce projet, il est évidemment question de promouvoir l’innovation. Sur ce, le patron de Senelec soutient que ledit projet est innovant et il prendra en compte la préoccupation majeure du président de la République MackySall, à savoir le développement du contenu





A en croire Pape Mademba Bitèye, « le projet permettra davantage d’intégrer les énergies renouvelables dans le parc de production de Senelec pour rendre notre environnement plus résilient tout en répondant aux attentes des populations périurbaines et rurales ».