Concours d’agrégation du CAMES : on connaît la date limite de dépôt des candidatures

Le Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES) organise du 6 au 15 novembre prochain à Niamey (Niger) la 21e édition du concours d’agrégation des Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion (Sjpeg). Ouvert le 1er avril, le dépôt des candidatures sera clôturé le 31 mai prochain.



D’après Le Soleil, qui donne l’information, les inscriptions se font en ligne sur e-cames. Secrétaire général du CAMES, Pr Souleymane Konaté, repris par le journal, invite les responsables des institutions d’enseignement supérieur et de recherche de l’espace CAMES à prendre les dispositions utiles en tenant compte des délais fixés.