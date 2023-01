Accident à Sikilo : La cellule de la Zawiya Tijaniyya invite l’État à plus de responsabilités

La cellule de la Zawiya Tijaniyya exprime sa peine, après l’accident survenu dans la nuit du samedi au dimanche à Kaffrine.





Dans un communiqué rendu public, elle invite l’État à prendre ses responsabilités et sermonne les transporteurs. Non sans inviter «les populations, conformément aux recommandations et exhortations du khalife général des tidianes, exprimées par Serigne Babacar Sy Abdoul Aziz Dabakh, mais également celles de toutes les communautés religieuses du Sénégal, au recueillement et à la prière pour le repos éternel des disparus, tout en appelant à l’introspection et à la catharsis pour bannir l’inconséquence, l’insouciance face à la préciosité de la vie et l’indiscipline de notre société», recommande-t-on.





De plus, la cellule exprime tout son soutien aux familles des victimes et souhaite «un prompt rétablissement aux blessés».





La cellule de la Zawiya Tidjaniyya appelle à l’introspection de chacun d’entre nous. Car ce «drame, aussi insupportable qu’il puisse apparaitre, interpelle encore une fois notre conscience humaine et citoyenne quant au respect des droits des autres et notre rapport à la légalité, nous poussant très souvent à braver les interdits pour assouvir notre appât du gain, voire notre cupidité, au risque de mettre en danger la vie d’autrui».





C’est sans doute, pour eux, ce qui renvoie à «l’image d’une société prompte à s’émouvoir et à s’indigner devant l’intolérable, mais jamais assez conséquente pour impulser en son sein les ruptures idoines et prendre les mesures correctionnelles qui pourraient décourager ceux qui seraient tenter de récidiver».





C’est pourquoi «la cellule invite l’État à la sévérité dans le cas de manquements graves aux règles qu’il a édictées, pour que la vie en société, dans le respect des droits de chacun, puisse être possible et pour que la sécurité du citoyen qui est de son ressort ne puisse jamais être banalisée, ni hypothéquée».





Ainsi, «elle interpelle également les forces vives de la nation, notamment les religieux, les syndicats, les organisations de la société civile à soutenir l’État dans l’application stricte des lois, pour tout ce qui met en danger les fondements de la société, en s’interdisant la conciliation, l’intervention et le corporatisme lorsqu’il y a péril dans la société, lorsque la vie d’autrui pourrait être menacée».





Mais cela se fera «si l’État accepte d’assumer son pouvoir régalien, sans pression, sans compromission aucune, faisant s’appliquer la loi dans sa toute sa rigueur».