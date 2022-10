Accident ayant coûté la vie à 09 personnes à Tamba : Le chauffeur prend 6 mois ferme

Le verdict est tombé pour le chauffeur du bus qui était entré en collision avec un véhicule 7 places sur l’axe Sinthiou Maleme-Koussanar sur la route nationale 1 dans le département de Tambacounda.



Le tribunal de grande instance de Tambacounda a condamné le sieur Khalifa Wade à six (06) mois de prison ferme et à payer une amende de 56 000 FCFA de contravention en sus d'une suspension de son permis d'une durée d'un an à compter du jour de sa libération pour avoir causé la perte de 9 personnes dont deux enfants de 4 et 5 ans et leurs mamans.





Une décision de justice bien appréciée par certains proches des victimes malgré le réquisitoire du procureur qui avait demandé 01 an de prison ferme. Le parquetier estime que les deux chauffeurs roulaient à vive allure c'est pourquoi, selon lui, le choc est d'une rare violence.