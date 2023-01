Accident de Kaffrine : Le chanteur Alioune Mbaye Nder fond en larmes et présente ses condoléances

Frappé par l'accident mortel survenu ce dimanche sur la route de Kaffrine et qui a fait plus de 50 morts et plusieurs blessés, le chanteur Alioune Mbaye Nder, lead vocal du Setsima Groupe, a craqué, après avoir reçu l'annonce très tôt le matin. L'artiste présente ses condoléances et appelle les conducteurs a plus de vigilance sur les routes.