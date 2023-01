ACCIDENT DE KAFFRINE : Le PS insiste sur le respect des normes sécuritaires routières

Le Parti socialiste (PS) insiste sur le respect des normes sécuritaires routières, pour lutter contre les accidents de la circulation.





À la suite du grave accident de la route survenue à Sikilo, dans l’arrondissement de Gniby, dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 janvier 2023, qui a fait une centaine de victimes dont 39 morts, le Parti socialiste exprime sa vive émotion, face à une telle tragédie.





Cependant, les camarades d'Aminata Mbengue Ndiaye regrettent le fait que les Sénégalais ne tirent jamais des leçons du passé. «Vingt ans après le naufrage du bateau 'Le Joola', nous donnons l’impression de n’avoir pas suffisamment tiré les leçons de cette grande catastrophe maritime», ont-ils déclaré dans un communiqué de presse.





Avant d’ajouter : «Ce violent accident de la route, inédit en termes de victimes, vient-il à nouveau interpeller notre responsabilité collective et plus particulièrement celle de l’État et des acteurs du secteur des transports, sur l’impérieuse nécessité de veiller au respect des normes de sécurité en matière de transport public, en vue de préserver la vie des usagers.»