Accident de Sakal : la réaction de Macky Sall

Dix-neuf personnes ont été tuées lundi matin dans le nord du Sénégal dans une collision entre un car et un camion, huit jours après un accident de la route ayant fait plus de 40 morts, a-t-on appris auprès des pompiers.



Le choc survenu près de la localité de Sakal , dans la région de Louga, a fait 24 blessés, a indiqué le colonel Papa Ange Michel Diatta, un responsable national des pompiers.



Après cet accident, le Président Macky Sall a réagi sur Twitter : "Encore un autre accident mortel sur nos routes à l’entrée de Ngeun Sarr. 19 vies humaines perdues et 24 blessés. Cela met en évidence la nécessité de renforcer les mesures de sécurité routière. Mes condoléances émues aux familles éplorées. Prompt rétablissement aux blessés".