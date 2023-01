Accident de Sakal : les derniers développements de l’enquête

Alors que les familles des victimes décédées pleurent leurs morts et que les blessés pansent leurs plaies, la gendarmerie déroule l’enquête sur l’accident de Sakal qui a coûté la vie à 22 personnes et fait 24 blessés. D’après Source A, les chauffeurs des deux véhicules qui sont entrés en collision ont été entendus. Au terme de leur audition, ils sont rentrés chez eux. Le journal informe que leurs voitures sont en règle.



En revanche, les enquêteurs n’ont pas avancé à propos de l’identité du propriétaire de l’âne qui serait à l’origine de l’accident et qui a péri dans le drame. Source A rapporte que les gendarmes ont contacté deux chefs de village pour être fixés. Mais ces derniers ont déclaré ne pas savoir à qui appartenait l’animal.