Accident de Sakal : voici les noms des 22 victimes décédées

Elles étaient à bord du car «Ndiaga Ndiaye» qui a violemment heurté un camion en évitant un âne qui a surgi sur la route. L’Observateur dévoile leurs identités dans son édition de ce mardi.



Fallou Diop : il avait une trentaine d’années, habitait le village de Ndangour Fall et était l’apprenti du car de transport en commun qui a heurté le camion.



Ndack Diop : elle vivait à Darou Khoudoss, à Tivaouane. Elle revenait du village de Thiambène où elle s’était rendue pour le baptême de la filleule de sa belle-sœur nommée Fatou Ndiaye, également décédée dans l'accident (voir ci-dessous).



Fatou Ndiaye : elle vivait dans la même maison que Ndack Diop (voir ci-dessus), sa belle-sœur qui l’accompagnait pour le baptême de sa filleule.



Ndèye Mbodj : elle était plus connue sous le nom de Ndèye Top. Elle habitait au village de Nguick Fall. Elle était la présidente de l’Association des mères d’élèves du collège de proximité de son village.



Ifra Sow : il était marié à trois épouses.



Amadou Fall : il rentrait à Dakar, où il travaillait, après avoir passé le weekend à Nguick auprès de son épouse, qui est enseignante.



Les autres victimes décédées



Pathé Diop, Khadim Mbaye, Khadim Thiam, Madiama Diop, Modou Niass, Sokhna Mboup, Mbacké Mbaye, Pape Gaye, Mbaye Niang, Mame Gor Diop, Modou Diop, Gora Diop, Madialé Mbodj, Khady Mboup, Paté Diop et Bara Ngom