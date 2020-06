Accident mortel à Saraya : La police de l'air et des frontières perd un de ses éléments

(Kédougou) La police de l'air et des frontières (PAF) est endeuillée suite à un accident de la route qui s’est produit entre les villages de Mouran et Wanssangaran dans la commune de Missira Sirimana située à 35 km de la commune de Saraya.En effet, c’est à bord d’une moto qu’il conduisait que l'irréparable s’est produit aux environs de minuit dans la nuit du dimanche au lundi. Parti de Mouran pour rallier Wassangaran, M.D en service à la police de l'air et des frontières de Moussala a fait une chute mortelle.Alertés, les éléments en position au poste de police avancé de Wanssangaran se sont rendus sur les lieux pour lui porter secours et l'évacuer au poste de santé de Wanssangaran.Après les premiers soins administrés par l'infirmier chef de poste, il a été vite évacué vers le centre de santé de Saraya. Malheureusement, il rendra l'âme en cours de route.En service dans cette zone, il y a trois ans, M.D âgé de 33 ans sera inhumé à Kolda dans sa ville natale.