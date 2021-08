Accident mortel : Mansour Faye et deux ministres maliens à Kaolack, ce lundi

Ministre des transports Mansour Faye et Mme Madina Sossokho

Arrivés hier dimanche à Dakar, madame Madina Sissoko, la ministre en charge des Transports du Mali, et son collègue ministre des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration africaine, Al Hamdou Ag Ilène, en visite de travail et d'amitié au Sénégal, sont attendus, ce lundi, à Kaolack, a appris Seneweb. Ils seront accompagnés de Moise Sarr, Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé des Sénégalais de l’extérieur, et de Mansour Faye, Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.







Les autorités sénégalaises et maliennes vont se rendre chez les familles des victimes de l’accident tragique survenu la semaine dernière dans la capitale du Saloum.

Rappelons qu’il y a quelques jours, les relations entre le Sénégal et le Mali ont été secouées, suite à cet accident de la circulation survenu dans la ville de Kaolack. Un camion malien était, en effet, entré en collision avec un taxi sénégalais, faisant 4 morts.





Cet incident a fait monter la tension au sein de la population sénégalaise. Des manifestants ont saccagé 4 camions-citernes et des gros-porteurs maliens stationnés à Kaolack. En représailles, à Diboli, localité située à la frontière malienne, les chauffeurs maliens ont à leur tour saccagé une dizaine de camions sénégalais.