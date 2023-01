Accidents routiers : Les 10 commandements inefficaces de 2017

L’accident qui s’est produit ce dimanche 8 janvier à 4h du matin sur la route nationale n°1 à quelques kilomètres de Kaffrine a un bilan provisoire de 41 morts. Le chef de l’Etat, en plus d’un deuil national de 3 jours, a demandé au Premier ministre Amadou Ba de convoquer un conseil interministériel sur les accidents de la route pour demain.



Mais la question se pose tout de suite de savoir ce que le gouvernement va dire de plus. Que peut-on décider et qui ne l’a pas déjà été. En 2017, suite à une série d’accidents, le gouvernement avait sorti 10 commandants pour freiner l’hécatombe sur les routes.



A côté de ces 10 mesures, d’autres ont été prises à des occasions pareilles, comme l’interdiction du transport interurbain pendant la nuit.



« Nous avons tenu plusieurs conseil interministériels, nous avons eu des multiples campagnes. Mais ça ne suffit pas. Les gens ne connaissent que le contrôle et la sanction. Le reste est que les mesures de sanction soient appliquées sans faiblesse », réagit sur Itv, Cheikh Oumar Gaye, directeur de l’Agence nationale de sécurité routière (Anaser).



Gaye pointe du doigt la pression des transporteurs et la faiblesse de l’Etat. « Depuis la grève des transporteurs depuis un an environ, il n’y a plus de sécurité routière. De Dakar à Kidira, il n’y a aucun gendarme pour contrôler. Un civil ne peut pas contrôler un civil, on en a assez ».



Visiblement excédé, l’ancien directeur du transport ajoute : « Ceux qui réussissent ne savent pas mieux que nous, c’est juste qu’ils sont plus rigoureux dans l’application ».



A titre illustratif, dit-il, seuls 56% des véhicules immatriculés à Dakar passent la visite technique. Ce qui veut dire que les 44% échappent au contrôle.



Voici les 10 commandements de 2017



1- Tout véhicule en circulation, non présenté par le propriétaire à la visite technique, sans motif valable, à l’expiration de celle-ci, sera immédiatement immobilisé et mis à la fourrière.



2- Les réparations à effectuer sur le véhicule seront constatées par l’expert chargé des visites de la zone géographique où l’infraction a été commise et une mise en demeure d’effectuer les réparations dans un délai d’un mois, sous peine de retrait définitif dudit véhicule de la circulation, sera envoyée au propriétaire.



3- A titre provisoire, les opérations de mutation de Dakar vers les autres régions pour les véhicules de transport interurbain de voyageurs et de marchandises, sont suspendues



4- Interdiction formelle d’opérer des transformations sur tout véhicule destiné au transport de marchandises en vue d'en faire un véhicule de transport de personnes.



5- Toute transformation des véhicules d’origine destinées à augmenter les places assises pour les passagers ou à créer des porte-bagages supplémentaires sont interdites et une tolérance zéro est appliquée contre les surcharges de personnes et de bagages.



6- L’âge minimum requis pour conduire les véhicules de transport urbain de passagers et taxis urbains est fixé à 25 ans. Et L’âge minimum requis pour l’obtention du permis de conduire pour les conducteurs de véhicules de transport public interurbain de passagers et de marchandise est fixé à 30 ans.



7- Obligation d’immatriculer gratuitement tous les véhicules motorisés à deux roues auprès des services compétents du Ministère des Transports terrestres pendant 6 mois à compter du jeudi 16 mars 2017.



8- Port de casque homologué obligé pour tout conducteur de véhicules à deux roues qui circule sur la voie publique, avec ou sans passager, sous peine d’immobilisation immédiate. Et une amende forfaitaire est prévue à son encontre par les dispositions réglementaires du Code de la route.



9- Les véhicules dont l'état de vétusté est tel que leurs circulations compromettrait gravement la sécurité des personnes ou des biens seront mis à l'écart.



10- Les dispositions du Code de la route, interdisant l’usage du téléphone au volant, l’excès de vitesse et rendant obligatoire le port de la ceinture de sécurité, et le respect de la signalisation horizontale et verticale, « seront rigoureusement appliquées.