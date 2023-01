Accidents tragiques entre Thiès-Tivaouane : 5 morts entre le 6 et le 9 janvier

La route poursuit sa série d’accidents macabres, dans le Cayor, avec ce drame survenu, lundi 9 janvier 2023, vers 17 heures, entre Thiès et Tivaouane, exactement à hauteur de Lam-Lam. Le bilan est lourd : « deux morts sur le coup ».





Cheikh Guèye, agent de la municipalité de Tivaouane qui officie au service de l’Urbanisme, et le conducteur de moto «Jakarta» qui le transportait à destination de Thiès, en sont effectivement les victimes. « C’est juste à hauteur de Lam-Lam qu’ils ont été percutés par un camion, avant de périr affreusement », confie une source. La veille, un autre conducteur de moto Jakarta, originaire de Thiénaba, avait été écrabouillé par un camion non loin de l’hôpital régional El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, sur la route en pavés menant vers Keur Dago.