Accrochage entre l’armée sénégalaise et le Mfdc : Le collectif des cadres casamançais se prononce

Accrochage entre l

Moussa Cissé regrette les récents accrochages mortels entre l’armée et des éléments du Mouvement des forces démocratique de Casamance (Mfdc). Le Secrétaire général du Collectif des cadres casamançais s’indigne du fait que des ‘’ individus mal intentionnés s’en prennent à l’armée qui a pour mission de sécuriser les populations’’.





Selon lui, l’accalmie, notée depuis un certain temps en Casamance, doit être préservée.





‘’ Ce sont des incidents qu’il faut regretter. Nous présentons nos condoléances à l’armée et aux familles éplorées et à l’ensemble du peuple du Sénégal. La Casamance fait partie du Sénégal et tout ce qui arrive de malheureux à la Casamance est une tristesse pour l’ensemble des Sénégalais. Après la période d’accalmie notée, il y a eu un espoir que la paix revienne en Casamance. Les populations déplacées et qui sont revenues espèrent qu’il n’y aura plus d’affrontements ‘’, a-t-il déclaré sur iradio.





Pour éviter de telles situations, Moussa Cissé appelle à des discussions.