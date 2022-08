Accusation de viol : Sitor Ndour sous mandat de dépôt

L’étau se resserre sur l’ancien directeur du Coud, Sitor Ndour qui vient d’être placé sous mandat de dépôt. Accusé de viol par sa femme de ménage âgée de 16 ans, le responsable de l’alliance pour la République (Apr) vient de recevoir son ticket de séjour pour Rebeuss après son face à face, ce jeudi, avec le juge du deuxième cabinet chargé de l’instruction du dossier.