Accusation de viols: Ahmed Khalifa vole au secours de Sonko

La position de Dr Ahmed Khalifa Niasse est sans équivoque. "Je ne cautionne pas l'emprisonnement de Ousmane Sonko", martèle le guide religieux, dans une note transmise à Seneweb.





Pour le marabout et homme politique, les accusations portées à l'encontre du leader du Pastef sont "invraisemblables". Une position qui peut surprendre plus d'un, puisque le président du parti Fap a souvent été en désaccord politique avec le député mis en cause.