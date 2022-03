Accusé de viol sur un mineur : J. P. Mbaye explique pourquoi il ressent plus de plaisir avec les hommes

Impliqué dans une présumée affaire de viol et d’acte contre-nature commis sur un adolescent de 11 ans, l'agent commercial J. P. Mbaye a fait des aveux circonstanciés devant les enquêteurs du commissariat central de Ziguinchor. Selon des sources de Seneweb, le présumé homosexuel a refait le film des faits sur procès-verbal.





"Je ne l’ai pas forcé du tout. Au contraire, c’est lui-même qui m’a proposé d’avoir des rapports sexuels dans la chambre de sa maman. Des fois, c’est lui-même qui me le propose. J’avoue que c’est la deuxième fois que j’entretiens ce genre d’acte sexuel avec ce petit garçon. Certes, j’ai abusé de lui pour la première fois en novembre 2021", a lâché le mis en cause.





Poursuivant, J. P. Mbaye persiste : "Je vous dis encore que je ne l’ai pas forcé. Je ne l’ai pas non plus pénétré. J’ai juste frotté mon sexe entre ses fesses jusqu’à jouir."





Selon nos sources proches du parquet, l'agent commercial incriminé a clairement dit qu'il ressent plus de plaisir chez les hommes. Avant de donner des explications et de solliciter la clémence de la justice.





"Je vous avoue que j’ai grandi dans un milieu féminin. C’est ce qui explique, en partie, mes attitudes et comportements. Ce qui fait que je trouve plus de sensations et plus de plaisir chez les hommes que chez les femmes. Mon premier rapport contre-nature, je l’ai eu en Mauritanie en 2017, où un Mauritanien qui m’a hébergé a abusé de moi", lâche-t-il.





A l'issue de l'enquête policière, J. P. Mbaye, domicilié au quartier Lyndiane de Ziguinchor, a été présenté hier mardi au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Ziguinchor pour viol et acte contre-nature.