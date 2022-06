Actes contre nature, pédophilie… : Serigne Assane Mbacké Khelcom & Cie devant le juge ce jeudi

Du nouveau dans l’affaire Serigne Assane Mbacké Khelcom et ses codétenus arrêtés, vendredi dernier, par les éléments de la Division spéciale de cybersécurité (Dsc) pour «association de malfaiteurs, corruption de mineur, acte contre nature, pédophilie, viol sur mineurs, proxénétisme et menace» au préjudice des jeunes garçons O. Diouf et T. Khaary.



En effet, selon le quotidien L’Observateur, qui donne l'information dans sa livraison du jour, ils seront jugés, ce jeudi matin, devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar.



Déférés puis placés sous mandat de dépôt, Serigne Assane, le chanteur religieux Khadim Samb dit Djimbory, le réceptionniste de l’hôtel Nina, Abdourahmane Lô, le commerçant Ibrahima Badiane alias «Maître l’Ouest» et le menuisier Baïdy Hamady Sow sont accusés de tenir un réseau d'homosexualité.