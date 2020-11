Adieu le “Kaki”, bonjour le “vert-bouteille”: L’armée de terre change de couleur

Changement de Tenue dans l'Armée de Terre

L’Armée de Terre change de couleur. Les célèbres et mythiques « Saharienne » et « Numéro 2 » de couleur kaki sont remplacés par des tenues «vert-bouteille ». Une couleur qui s’harmonise avec celle des tenues que portent toutes les armées du monde renseigne Le Témoin. Ce, à l’instar des Armées de Mer et de l'Air qui ont eu à changer leurs uniformes.





Adieu le kaki !





Il a fallu 60 ans après l’indépendance pour que l’Armée s’harmonise avec le monde militaire en abandonnant la tenue de couleur « kaki » pour la remplacer enfin avec l’uniforme « vert ».





Le Sénégal était l’un des rares pays à arborer lors des cérémonies officielles, une couleur autre que le “vert-olive” ou le “vert-bouteille.





Les écoles militaires pas concernées





Le Témoin précise que cette nouvelle tenue est aussi celle des services (Intendance, Matériel, Transmission, Génie et Santé).