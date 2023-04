Administration : la menace des fonctionnaires de 18 ministères

Le collectif interministériel des agents de l’Administration sénégalaise, regroupant des fonctionnaires de haut niveau ainsi que de contractuels intervenant dans le fonctionnement de 18 ministères, a été créé pour défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs des différents ministères et agents de l’État.





Selon Enquête, ses membres, qui se disent oubliés dans l’octroi des indemnités de logement, menacent de paralyser l’Administration, si l’État ne règle pas la question, d’ici la fin du mois.





Ils dénoncent une injustice et réclament la généralisation de l’indemnité de logement. “Nous ne pouvons pas comprendre que des agents de l’État qui constituent 12%, soit 30 000 travailleurs, et qui abattent l’essentiel du travail puissent subir une telle injustice, fulminent-ils. Il est inconcevable et inadmissible que 88% des agents disposent d’indemnités de logement au détriment des autres.”





Seul bémol, souligne le journal, lors d’une rencontre avec le ministre des Finances et du Budget, Mamadou Moustapha BA, concernant la question de l’indemnité de logement, ce dernier leur a fait savoir que cette indemnité n’est pas prévue dans le recadrage budgétaire de 2023. Car, a-t-il expliqué, la masse salariale a dépassé le seuil exigé par l’Uemoa, c’est-à-dire les 35%.





Par conséquent, a dit le ministre, il sera “très difficile” que cette indemnité soit prise en compte cette année. Toutefois, a-t-il garanti, il n’est pas exclu avec l’augmentation des recettes espérées de l’exploitation prochaine du gaz et du pétrole que la revendication du collectif puisse être satisfaite. Un argument rejeté par le collectif bien décidé à déclencher son plan d’action contre ce “deux poids, deux mesures”, à travers une semaine rouge de l’Administration, suivie d’une marche nationale, avant de procéder à la paralysie générale de l’Administration sénégalaise.