Administration pénitentiaire : Le colonel Bocandé visite l’usine de fabrication des produits d’hygiène Penipro

Colonel Bocande, Directeur de l'Administration Pénitentiaire

Le colonel Jean-Bertrand Bocandé, Directeur de l’Administration pénitentiaire, a effectué une visite de travail, ce mercredi 13 octobre, au Centre pénitentiaire de formation industrielle (CPFI) sis à l’ICS de Mbao.





En effet, le centre fabrique des produits d’hygiène, sous la marque Penipro. «Il prévoit d’employer directement et en permanence plus de 100 détenus et d’offrir à des centaines d’autres la possibilité, une fois qu’ils seront libres, de travailler dans les boutiques témoins des capitales régionales et dans les 37 établissements pénitentiaires du Sénégal», renseigne une note de l’Administration pénitentiaire sur leur page Facebook.