Adoption, par l’Assemblée, de la loi 21/2021 : Le Sénégal accorde un nouveau statut aux réfugiés et apatrides

Signataire des différents protocoles et conventions des Nations Unies, le Sénégal vient officiellement de conférer un nouveau statut aux réfugiés et apatrides. Adopté ce mardi matin par l’Assemblée nationale, le projet de loi 21/2021 portant statut des réfugiés et apatrides (abrogeant la loi 68-27 du 24 juillet 1968) vise, dans son exposé des motifs, à "garantir à tout réfugié et à tout apatride une protection juridique et sociale efficace".





En défendant ce projet devant les députés, le ministre de la Justice, Malick Sall, a souligné qu’en "l’état actuel de la législation et à l’épreuve de la pratique, le droit à l’asile des personnes bénéficiant du statut de réfugié, garanti par les textes internationaux, n’est pas toujours assuré avec efficience".