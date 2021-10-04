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AÉRONAUTIQUE : Le grand bond en avant du Sénégal sur le plan de l’OACI

Par: Aminata Dione (Stagiaire) - Seneweb.com | 04 octobre, 2021 à 14:10:52  | Lu 494 Fois |  16 Commentaires
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Le bond en avant en aéronautique
Le Sénégal est en train de réaliser d’énormes progrès sur le plan de l’organisation de l’aviation civile internationale (OACI), répondant ainsi à la sûreté aéroportuaire.

Ainsi, il occupe un taux de 77%, largement supérieur à la moyenne mondiale qui est de 71%. A en croire le directeur général de l’Anacim (Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologique), ‘’ La certification d’aérodrome obtenue juste après un an de fonctionnement de l’Aibd en est la parfaite illustration. Aussi, les audits menés régulièrement par l’Oaci, l’Uemoa, Tsa (États-Unis), Dgac (France) confirment cet état de fait. En effet, le taux de conformité aux normes de l’Oaci du Sénégal se situe à 77% , alors que la moyenne mondiale est de 71%, a-t-il précisé dans le  "Quotidien".

Par ailleurs, le secrétaire général du ministère du Tourisme, Makhtar Lakh incite le chef de l’Etat à placer les projets de sûreté au rang de priorité, ce, lors du conseil présidentiel sur le Hub aérien et touristique du Sénégal.
Tags: AeronautiqueOaci AnacimBond

Auteur: Aminata Dione (Stagiaire) - Seneweb.com



16 Commentaires

  1. Auteur

    il y a 24 minutes (14:54 PM)
    Felicitations à tous et bonne continuation
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    2. Auteur

    Pilote Sénégalais

    il y a 19 minutes (15:00 PM)
    MAIS SURTOUT MES VIVES FÉLICITATIONS À MAGAYE MARAM 

    NDAO QUI A SU GALVANISER ET MODERNISER L'ANACIM.

    EN 30 ANS D'EXISTENCE DEPUIS LA DAC direction de l'aviation civile, JAMAIS CETTE ENTITÉ DU MINISTÈRE DU TRANSPORT AÉRIEN N'A CONNU CE BOND.

    J'ENCOURAGE LA NOUVELLE ÉQUIPE DE CONTINUER SUR LA MÊME LANCÉE CAR L'ANACIM EST LE POUMON DU SECTEUR AÉRIEN.

     
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    il y a 19 minutes (15:00 PM)
    MAIS SURTOUT MES VIVES FÉLICITATIONS À MAGAYE MARAM 

    NDAO QUI A SU GALVANISER ET MODERNISER L'ANACIM.

    EN 30 ANS D'EXISTENCE DEPUIS LA DAC direction de l'aviation civile, JAMAIS CETTE ENTITÉ DU MINISTÈRE DU TRANSPORT AÉRIEN N'A CONNU CE BOND.

    J'ENCOURAGE LA NOUVELLE ÉQUIPE DE CONTINUER SUR LA MÊME LANCÉE CAR L'ANACIM EST LE POUMON DU SECTEUR AÉRIEN.

     
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    il y a 19 minutes (15:00 PM)
    MAIS SURTOUT MES VIVES FÉLICITATIONS À MAGAYE MARAM 

    NDAO QUI A SU GALVANISER ET MODERNISER L'ANACIM.

    EN 30 ANS D'EXISTENCE DEPUIS LA DAC direction de l'aviation civile, JAMAIS CETTE ENTITÉ DU MINISTÈRE DU TRANSPORT AÉRIEN N'A CONNU CE BOND.

    J'ENCOURAGE LA NOUVELLE ÉQUIPE DE CONTINUER SUR LA MÊME LANCÉE CAR L'ANACIM EST LE POUMON DU SECTEUR AÉRIEN.

     
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    EN 30 ANS D'EXISTENCE DEPUIS LA DAC direction de l'aviation civile, JAMAIS CETTE ENTITÉ DU MINISTÈRE DU TRANSPORT AÉRIEN N'A CONNU CE BOND.

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    EN 30 ANS D'EXISTENCE DEPUIS LA DAC direction de l'aviation civile, JAMAIS CETTE ENTITÉ DU MINISTÈRE DU TRANSPORT AÉRIEN N'A CONNU CE BOND.

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    EN 30 ANS D'EXISTENCE DEPUIS LA DAC direction de l'aviation civile, JAMAIS CETTE ENTITÉ DU MINISTÈRE DU TRANSPORT AÉRIEN N'A CONNU CE BOND.

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