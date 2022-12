Affaire Amy Ndiaye Gniby : Le ministre de la Justice condamne

Il a été témoin des faits. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice a assisté à la scène de bagarre d’hier à l’Assemblée nationale. Ismaïla Madior Fall était sur les lieux pour défendre le projet de budget de son département pour l’année 2023.





Toutefois, avant la fin de la séance plénière, il a pris la parole pour regretter les coups portés à la députée Amy Ndiaye et maire de Gniby, dans la région de Kaffrine, par deux députés de l’opposition membres de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW) Massata Samb et Mamadou Niang.