Affaire Boffa Bayotte : René Capin Bassène risque une nouvelle inculpation

René Capin Bassène risque une nouvelle inculpation, pour une autre infraction différente de l’affaire Boffa Bayotte. Du moins, si l'on se fie à son avocat Me Ciré Clédor Ly.Selon Emedia, l’avocat a fait savoir que son client a été extrait, mais pas pour une audition. En réalité, il s’agit, pour René Capin, d’une autre infraction qu’on lui aurait trouvée en prison. Mais le plus surprenant, c’est qu’il n’a pas reçu de convocation. «S’ils le font comparaître, il faut qu’ils disent pourquoi et lui demande quel est l’avocat qu’il commet pour ça. Ils n’ont qu’à respecter les règles de procédure et il y aura de la lisibilité pour tout le monde», soutient-il.Une autre infraction autre que la tuerie de Boffa Bayotte nécessite, d’après la robe noire, qu’on lui accorde la constitution d’un avocat.