Affaire Bril-Dieyna : Pourquoi Aly Baldé a été cité dans cette affaire

Son nom est encore revenu dans les déboires judiciaires de la jeune «star », Diénabou Baldé dite Dieyna. Sa petite-sœur germaine. Pourtant, Hamadou Aly Baldé, à l’état civil et né en 1992, ne fléchit pas. Avec «sa protégée », ce sera pour le meilleur et jusqu’en… prison. Ainsi, ils ont passé leur première nuit à la citadelle du silence avec Abou Moustapha Ba présenté comme un grand ami de la famille Baldé et ce, depuis leur tendre enfance à Kolda. Dieyna et cie sont poursuivis pour vol, tentative d’extorsion de fonds, accès et maintien frauduleux dans un système informatique, collecte illicite et menace de diffusion de données à caractère personnel.



Aly Baldé ou l’agneau du sacrifice



Cependant, l’opinion publique semble déjà condamner Aly Baldé. Car, dit-on, il est à l’origine de tout ce qui arrive actuellement à l’auteure de «Dina Baax». Qu’il utiliserait sa petite-sœur afin d’avoir une vie de luxe. Sa famille aussi. Raison pour laquelle, ils ont fait «un sale coup » à Mamadou Diop d’Iseg. Un acte qu’ils voulaient reproduire avec l’artiste Bril Figth 4, par ailleurs producteur de la petite. « Un coup foiré », diront certains suite l’éclatement de cette affaire. Mieux, la chanteuse, a cité son grand-frère et son ami, sans méconnaître les conséquences néfastes qui pourraient en découler.



Pour cause, arrêtée et entendue par les éléments de la Brigade spéciale de cybercriminalité (Dsc), Dieyna Baldé a déclaré avoir remis les trois téléphones portables à la date 14 août dernier aux environs de 2 heures matin à Aly Baldé en compagnie de son ami intime Moustapha Ba dit Pape.



Etudiant en Lettres modernes à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), le frère «protecteur» a voulu laver son honneur lors de son face-à-face avec les enquêteurs. Balayant d’un revers de main, les allégations de sa petite-sœur, il a juré qu’il ignore les tenants et les aboutissants de ce dossier.



« Je ne suis mêlé ni de près ni de loin à cette affaire bien que j’aurai aimé porter le chapeau pour ma petite sœur»



A l’en croire, il a reçu, 14 août dernier, un appel téléphonique de Dieyna à partir d’un autre numéro. Cette dernière lui fera part du vol de ses deux téléphones portables ainsi que celui de son copain Djibril Mbaye Falla alias Bril Figth 4. Une chose qui intriguait Aly d’autant plus que la maison disposait de gardien. «Je persiste que je suis mêlé ni de près ni de loin à cette affaire bien que j’aurai aimé porter le chapeau pour ma petite sœur. Mais je pense qu’il vaut mieux dire la vérité et l’inviter à faire la même chose. En réalité, ma sœur aurait peut-être agi par pure jalousie pour découvrir l’infidélité de son copain que je n’arrêtais pas de lui dire. Je pense que Diénabou a voulu chercher des preuves dans son téléphone portable en soustrayant et après l’avoir soustrait, elle ne pouvait plus les restituer », aurait confié Aly Baldé lors de l’enquête. Avant d’ajouter : « Je n’ai rien à voir dans cette affaire, de même que mon ami Moustapha Ba. Je vous demande de me laisser parler avec elle pour qu’elle vous dise la vérité. Je vous ai menti au moment de mon arrestation à la demande de ma sœur Diénabou Baldé en vue de la protéger ».



«J’ai agi de la sorte croyant que ma stratégie consistant à désigner d’autres personnes allait pousser Bril à… »



Des propos corroborés par Abou Moustapha Ba, né en 1990. Lui, également aurait affirmé n’avoir pas mis les pieds chez Bril, à la date indiquée par Dieyna. La seule où il est allé les voir, c’était bien avant la Tabaski et c’était pour les réconcilier suite à une altercation.



Soumise à un interrogatoire serré après les auditions d’Aly et Moustapha, Diénabou Baldé a décidé de revenir sur ses déclarations précédentes. Elle a assumé les avoir accusé à tort par peur. « J’ai agi de la sorte croyant que ma stratégie consistant à désigner d’autres personnes allait pousser Bril à étouffer cette affaire. Mais je regrette énormément mon acte. Après avoir subtilisé les téléphones portables, je les ai gardés chez moi jusqu’au 22 août vers 17 heures période à laquelle je les ai jetés dans un dépotoir d’ordures situé près de chez moi à la Sicap Foire », aurait finalement avoué Dieyna. En vain.



Tous ont été placés sous mandat de dépôt et le procès est prévu au mardi 30 aout prochain devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.