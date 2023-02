Affaire Daouda Kaloga : les deux audio et la carte d’identité qui enfoncent le militant de Pastef

Daouda Kaloga, présenté comme un militant de Pastef, a été arrêté vendredi dernier par la Sûreté urbaine (SU). Il est poursuivi pour des propos détonants qu’on lui prête dans deux enregistrements et une carte d’identité nationale qu’il s’est fait établir sous le nom de Ousmane Diakité.



Libération, qui suit ce dossier, rapporte que les enquêteurs de la SU ont mené hier une perquisition au domicile du mis en cause, à l’unité 12 de Keur Massar. Le journal n’a pas précisé les conclusions de l’opération.



Dans l’un des audio incriminés, Daouda Kaloga aurait déclaré que «la bataille contre le régime sera nocturne».



Dans l’autre, il affirme que «le Sénégal ne peut pas échapper à la guerre. Avant d’ajouter, selon Libération : «Si en une journée, on brûle cinq stations Total, six Auchan, Macky Sall va mourir ici. Il a l’armée, il a les chars de combat, mais ce n’est pas un débat. Le seul débat c’est de se battre contre son régime.»