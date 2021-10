Affaire des «passeports sénégalais aux Chinois » : Le Conseiller technique de Moustapha Niasse brise le silence

Dr Moustapha Barry, conseiller technique du président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a brisé le silence, ce vendredi, pour faire une « mise au point » sur l’affaire dite des « passeports diplomatiques sénégalais remis à des Chinois » dans laquelle était impliqué l’actuel leader de l’Afp. Cette sortie fait suite à un article paru le même jour dans le journal « Le témoin », indiquant que « le président Moustapha Niasse (est) rattrapé par des cadavres chinois », avec notamment comme prétexte la saisine de l’Assemblée nationale pour la levée de l’immunité parlementaire des députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye pour une affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques.



« Deux jours à peine après avoir annoncé le décès du Président Niasse, voilà que ‘’les ténébreux reptiles’’ vautrés dans la boue nauséabonde sortent de nouveau leur venin, pour tenter désespérément, comme hier leurs maîtres peu respectables, d’entacher l’honneur d’un homme qui a le seul tort de porter nos valeurs éternelles et d’être intransigeant sur les principes », a martelé Dr. Barry.



Sur cette affaire dite des passeports sénégalais retrouvés sur des cadavres chinois, le conseiller technique de Niasse a tiré sur « les commanditaires d’aujourd’hui, courageusement tapis dans la pénombre, (qui) se sont bien gardés de dire que les prédateurs impénitents qui étaient au pouvoir au moment de cette affaire cousue de fil blanc, ciblaient un adversaire intransigeant qui s’employait alors à dénoncer le pillage systémique de nos ressources, après s’être débarrassés de l’allié encombrant qui ne partageait pas leur conception jouissive du pouvoir ».



Car, à l’en croire, lors d’une conférence de presse, preuves à l’appui, l’ancien ministre des Affaires étrangères et actuel président de l’Assemblée nationale avait retracé les trois grandes étapes de ce dossier, depuis la lettre qu’il avait reçue de la présidence de la République, les montants justifiés, encaissés par le Trésor public, et la passation de service à son départ du Ministère des Affaires étrangères.



« Ballon de baudruche grossier vite classé, après une enquête en bonne et due forme. Depuis quand les tenants du pouvoir d’alors, en rupture de ban par rapport à la morale, font des cadeaux à leurs adversaires ? », s’est notamment interrogé le Dr. Moustapha Barry, dans une déclaration.



Aux détracteurs de ce dernier, il dit ceci : « Vous reviendrez encore à la charge, parce que vous avez échoué encore une fois, dans votre volonté haineuse de travestir les approches et les faits, dans cette affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques, où des députés sont incriminés. Mais vous vous heurterez toujours au même roc, l’homme Moustapha Niasse, dont le mouchoir blanc reste immaculé. Certes, cela vous fait enrager. Tâchez de ne pas en crever, même si vous êtes passé à côté de l’essentiel qui donne le sens à toute vie ».