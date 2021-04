Affaire des médicaments : La liste des clients de Dahai Co

La Sûreté Urbaine (SU) de Dakar a effectué une perquisition au siège de Dahai Co Sarl, à la Patte d'Oie, où des médicaments ont été saisis.Les enquêteurs ont mis la main sur une liste de plusieurs entités sanitaires, publiques et privées, qui passaient leurs commandes auprès de Dahai Co Sarl.Selon Libération, il s'agit de : hôpital Abass Ndao, district Ouest, centre de santé Gaspard Camara, hôpital Youssou Mbargane de Rufisque, clinique Rada, Prodige Pharma, clinique Cheikhoul Khadim, clinique Koaci, clinique Oasis…