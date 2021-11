[Document] Affaire Fatima Dione: Le ministre de la Femme demande que justice soit faite

Affaire Fatima Dione: Le ministre de la Femme demande que justice soit faite

Ndeye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme et de la protection de l’enfance s’est prononcée sur les accusations de Fatima Dione contre le comité d’organisation de Miss Sénégal 2020. Dans un communiqué, elle demande que cette affaire soit élucidée et que justice soit faite.

« En attendant, c’est notre responsabilité collective et individuelle qui est encore interpellée au sujet de la protection et de la sécurité des femmes et des filles », lit-on dans le communiqué.





Ndeye Saly Diop Dieng encourage également les victimes de violence, quelle qu’en soit la nature, à dénoncer en vue d’obtenir réparation.