Affaire Ferdinand Coly : Une interdiction d'exercer toute activité commerciale de cinq ans contre Saliou Samb

Déclaré coupable par le tribunal correctionnel de Mbour pour abus de biens sociaux et de banqueroute frauduleuse dans l'affaire l'opposant à l'ex-international de football Ferdinand Coly, Saliou Samb a interjeté appel.





Condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans dont six mois ferme, il a été aussi prononcé contre le président du Conseil départemental de Mbour l'interdiction d'exercer toute activité commerciale dans le secteur des produits halieutiques pour une durée de cinq ans.





Devant payer la somme de 800 000 000 F CFA à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus assortis d'une exécution provisoire. Ce qui permet à Ferdinand Coly d'exécuter la décision sur les dommages et intérêts, nonobstant l'appel introduit par Saliou Samb.





Dès que la décision du tribunal sortira, Ferdinand Coly peut enclencher une procédure pour rentrer dans ses fonds.