Affaire Karim Xrum Xax: And Samm Jikko demande la clémence du ministre de la Justice

Le collectif ‘’And Samm Jikko Yi’’ vient au secours de l’activiste Abdou Karim Gueye. Dans un communiqué, ledit collectif demande la clémence du ministre de la Justice, Me Malick Sall.







«Le collectif Samm Jikko Yi, composé d’une quarantaine d’associations religieuses et de la société civile, vient, auprès de votre haute bienveillance autorité, solliciter votre clémence, ainsi que celle du pouvoir exécutif et des forces de sécurité. Ce, à propos du cas Abdou Karim Gueye dont les dérapages verbaux lors de sa dernière vidéo montrent clairement qu’il a été victime d’un excès de colère et d’une vive tension palpable le jour des faits chez une multitude de jeunes comme lui», lit-on dans ledit communiqué.





Selon Abacacar Mboup et ses camarades, la particularité d’Abdou Karim Gueye est qu’il vient de subir trois interventions chirurgicales lourdes et successives dont les deux sont faites à l’hôpital principal de Dakar.





Ils expliquent également que son état de santé est encore plus fragile: «Nous sollicitons votre clémence particulièrement en ces jours de grand pardon divin où tout pardon sûr est sans doute hautement récompensé», ont-ils notamment plaidé.